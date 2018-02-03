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DHA ANKARA- CHP Kurultayı başladı, AK Parti temsilci göndermedi  (2) 

CHP'nin 'Adalet ve cesaret' temalı 36'ncı Olağan Kurultayı başladı

03 Şubat 2018 14:24

CHP\'nin \'Adalet ve cesaret\' temalı 36\'ncı Olağan Kurultayı başladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu salona giriş yapınca partililer tarafından alkışlandı. Genel Başkan aday adayı Muharrem İnce,  eşi  Ülkü İnce ile birlikte tribünleri selamladı. Bir süre sonra alana gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte partilileri karanfil atarak selamladı. AK Parti\'nin kurultaya temsilci göndermeme kararı aldığı bildirildi.

\'EY KILIÇDAROĞLU\' KLİBİ VE \'ADALET\' FİLMİ GÖSTERİLDİ
Öte yandan sahnenin arkasında yer alan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın \"Ey Kılıçdaroğlu\" ve \"Dinle dinle\" sözlerinin yer aldığı kısa klip sık sık gösterildi. Bu sırada partililerin yuhaladığı duyuldu.  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Ankara\'dan başlattığı adalet yürüşünün yer aldığı görüntülerden oluşan \'Adalet\' filmi gösterildi. 


Görüntü dökümü
-Kurultaydan genel ve detaylar
-Kılıçdaroğlu\'nun salona gelişi 
-Kılıçdaroğlu\'nun konuşması
-Detaylar 

Haber-Kamera:  Nursima KESKİN- Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ ANKARA,(DHA)-
 

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