DHA ANKARA- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: SGK'dan gelir ve aylık bağlananların sayısı toplam 11 milyon 971 bine ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 2017 yılının ilk altı ayında 232 bin 100\'ü yaşlılık, 6 bin 424\'ü malullük/vazife malullüğü olmak üzere toplam 238 bin 524 kişiye aylık bağlandığını böylece 2017 yılının haziran sonu itibariyle SGK\'dan gelir ve aylık bağlananların sayısı toplam 11 milyon 971 bine ulaştığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"2017 yılının ocak-haziran döneminde gerekli prim gün sayısı ile yaş sınırını karşılayan 232 bin 100 kişi emekliliği hak etti. Bu kişilerden 165 bin 689\'u SSK (Hizmet akdiyle çalışanlar), 21 bin 6\'sı Bağ-kur (Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar), 45 bin 405\'i ise Emekli Sandığı( devlet memurları)statüsü ile emekli oldu. Bununla birlikte, çalışma gücünün yitirilmesi ve meslekte kazanma gücünün yüzde 60\'ını kaybeden 4 bin 377\'i SSK, 1445\'i Bağ-kur, 602\'si Emekli Sandığı statüsünden olmak üzere 6 bin 424 kişiye malullük aylığı bağlandı. 2016 yılı içinde SGK tarafından 415 bin 798\'i yaşlılık, 11 bin 129\'u malullük/vazife malullüğü olmak üzere 426 bin 927 kişiye emekli aylığı bağlanmıştır.\"



ANKARA (DHA)

