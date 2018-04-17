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DHA ANKARA-  Beştepe'de Milli Güvenlik Kurulu toplantısı (2) 

MGK BİLDİRİSİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası MGK bildirisi açıklandı

17 Nisan 2018 21:01

MGK BİLDİRİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası MGK bildirisi açıklandı. Açıklama şöyle; \" Milli güvenlik kurulu, 17 Nisan 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda;  Ülkemizin iç ve dış güvenliği ile uluslararası güvenlik ortamını etkileyen siyasi ve askeri gelişmeler ele alınmıştır.  Bu kapsamda; Suriye\'de kimyasal ve konvansiyonel saldırıların sebep olduğu katliamların tekerrürüne mani olmak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için uluslararası toplumun müşterek hareket etmesinin hayati önemi haiz olduğu belirtilmiştir. Suriye topraklarının terörden arındırılması ve toprak bütünlüğünün muhafazası maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen harekatlara müttefiklerimizin desteğinin beklenildiği ve Suriye\'deki ihtilafa kalıcı siyasi çözüm bulunması noktasında kararlılığımızın aynen devam ettiği ifade edilmiştir. Ülkemizin ve bölgemizin güvenlik önceliklerinin, Türkiye\'nin Suriye topraklarında üslenen terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz sürdürmesini zorunlu kıldığı vurgulanmış, terörün her türüne karşı kararlı ve tutarlı bir mücadele yürütüleceği kaydedilmiştir.  Proje terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG VE DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle yapılan mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan Olağanüstü Hal değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, Olağanüstü Hal\'in uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır. \"

Haber: ANKARA (DHA) 

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