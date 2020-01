DHA ANKARA- Bekir Bozdağ : Terör örgütlerinin bu süreçte muhatap kabul edilmesini Türkiye reddetmektedir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bekir Bozdağ, \"Suriye\'de yaşanan her hadise, Türkiye\'nin ulusal güvenliği ile doğrudan ilgilidir. Türkiye, bölgede çatışmaların sona ermesi, barış ortamının tesis edilmesi, Suriye\'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini sağlayacak ve herkesin katkı sağlayacağı bir barış ortamı tesisine son derece önem vermektedir. Ancak bunu yaparken de elbette meşru olanlarla, halkta karşılığı olan Suriye\'deki bütün çevrelerle birlikte yapılmasını önemsemektedir. Terör örgütlerinin bu süreçte muhatap kabul edilmesini Türkiye reddetmektedir.\" dedi.

\"YİNE HANGİ YALANCILIĞINI ORTAYA KOYACAK, HEP BERABER GÖRECEĞİZ\"

Bekir Bozdağ: \"Sayın Kılıçdaroğlu\'nu onurlu bir insan gibi CHP Genel Başkanlığı\'ndan istifa etmeye davet ediyorum. Kaset operasyonunu yapan FETÖ ve onlarla işbirliği içerisinde olan baronlar ve karanlık güçler, Kılıçdaroğlu\'nun son kullanma tarihinin dolduğuna karar vermiş durumdalar. Bu malzemeyle daha fazla bir fayda elde edemeyeceğini gördükleri için Sayın Kılıçdaroğlu\'nu bir rezillikten öbür rezilliğe iterek toplum içine çıkamaz hale getirmek istiyorlar. Yarın da başka belgeler açıklayacağını söylüyor. Ne açıklayacak ben de merakla bekliyorum. Yine hangi yalancılığını ortaya koyacak, hep beraber göreceğiz.\" dedi.

\"TÜRKİYE, HERKESE BU NOKTADA SORUMLULUKLARINI VE TAAHHÜTLERİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATMAKTADIR\"

Bekir Bozdağ, \"Anlaşmalar ve BM\'nin kararları Kudüs\'ün statüsünü korumayı BM\'ye de bir vazife olarak yüklemektedir ve BM\'nin de bu statüyü korumak ayrı bir taahhüdü, sorumluluğudur. Türkiye, herkese bu noktada sorumluluklarını ve taahhütlerini bir kez daha hatırlatmaktadır. Bölgeyi lütfen yeni felaketlere, çatışmalara, kargaşalara sürükleyecek adımlar atmaktan kaçının. Türkiye\'nin duruşu bugüne kadar bu konuda neyse bundan sonra da o olacaktır. Oldu bittilere karşı Türkiye\'nin \'evet\' demesini kimse Türkiye\'den beklememelidir.\" diye konuştu.

\"SURİYE\'DE YAŞANAN HER HADİSE, TÜRKİYE\'NİN ULUSAL GÜVENLİĞİ İLE DOĞRUDAN İLGİLİDİR\"

\"TAŞERON KONUSU, ELİ KULAĞINDA DERSEK YANLIŞ OLMAZ\"

Bekir Bozdağ, \"Taşeron konusu, eli kulağında dersek yanlış olmaz. Çalışmalar tamamlanmış durumda. Bu hafta Bakanlar Kurulumuza gelmedi ama muhtemelen önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta Bakanlar Kuruluna gelebilir. Bütçe görüşmeleri sırasında veya sonrasında Parlamentoya sevk edilecek.\" dedi.

\"TÜRKİYE, İRAN İLE YAPTIĞI TİCARETİNİ ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN OLARAK YAPMIŞTIR\"

Bekir Bozdağ, \"Türkiye, İran ile yaptığı ticaretini ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak yapmıştır. Ulusal ve uluslararası hukuka aykırı herhangi bir ticaret söz konusu değildir. Türkiye, egemen ve bağımsız bir ülkedir. Türkiye hakkında herhangi bir ülkenin yargılama yapması ve Türkiye aleyhine mahkumiyet kararı vermesi söz konusu değildir, olamaz da. Türkiye bu noktada kendisine karşı yürütülen bu hadiseleri yakından takip etmektedir. Bu hadiseler Türkiye\'de araştırılmış, karara bağlanmış konular. Şimdi buradan çıkacak kararın bizim açımızdan bir kıymeti yoktur.\" diye konuştu.

\"YAPILAN BU YARGILAMA 17-25 ARALIK SÜRECİNDE OLUP BİTENLERİN KUMPAS OLDUĞUNU İSPAT EDEN DE BAŞKA BİR OLAYDIR\"

Bekir Bozdağ, \"Yapılan bu yargılama 17-25 Aralık sürecinde olup bitenlerin kumpas olduğunu ispat eden de başka bir olaydır. Ayrıca bu kumpasın arkasında kimlerin olduğunu, FETÖ\'ye kimlerin taşeronluk görevi verdiğini de aynı şekilde ortaya koymaktadır. O nedenle bu yargılama üzerinden Türkiye\'yi suçlamak için büyük bir çaba var. Rıza Zarrab\'ın üzerine kurulan baskı, ceza tehdidi ve dışarı çıkma ümidiyle yaptırılan iftiralar var. Bunların hiçbirini Türkiye\'nin kabul etmesi mümkün değildir. Bunların tamamı bir komplonun Türkiye\'ye dönük ortaya konmasından ibarettir.\" dedi.

