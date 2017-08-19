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DHA ANKARA- Başkent'te doğalgaz borusu patladı

ANKARA'da yapılan kazı çalışması esnasında doğalgaz borusunun patlaması panik yaşattı

19 Ağustos 2017 16:14

ANKARA\'da yapılan kazı çalışması esnasında doğalgaz borusunun patlaması panik yaşattı.

Olay, sabah saatlerinde Mamak İlçesi Ege Mahallesi\'nde yaşandı. Bir fiber internet firmasının kablo döşemek için yaptığı kazı çalışması sırasında iş makinesinin doğalgaz borusuna zarar vermesiyle bir anda ortaya çıkan gaz panik yaşattı. Çalışma yapan işçiler ve çevredeki vatandaşlar hemen acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla caddeyi trafiğe kapattı. Daha sonra olay yerine gelen doğalgaz ekipleri yapılan çalışma ile gazı kesti. Ölü ya da yaralı bulunmayan olayda doğalgaz ekiplerinin çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü

-Caddeden görüntü

-İtfaiye ekipleri

-Ekiplerin çalışması

-Genel görüntüler

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-

 

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