DHA ANKARA- Bahçeli: Bu referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır (2) 

\"FETÖ İLE ADALET ÖLÇÜLERİNDE HESAPLAŞILMADIĞI TAKDİRDE NİCE 15 TEMMUZ\'LARIN YAŞANMASI MUKADDERDİR\"

\"TÜRK MİLLETİ ALMANYA\'NIN ŞAMAR OĞLANI STRES TOPU, ŞAMAR OĞLANI, KUM TORBASI, STRES TOPU, CANI SIKILINCA AZARLAYACAĞI TUTSAK VE ACİZ BİR YIĞIN, KURU BİR KALABALIK DEĞİLDİR\"

\"ORTADA FOL YOK YUMURTA YOKKEN CUMHURBAŞKANI\'NIN ANLIK BİR BEYANINDAN ANORMAL SONUÇLAR ÜRETMESİ BİZE GÖRE TRAJİKOMİKTİR\"

\"KORAY AYDIN\'IN İSTİFASI İSTİFA TEK TARAFLI BİR TERCİHTİR. PARTİMİZ AÇISINDAN DA HAYIRLI OLMUŞTUR\"

(KILIÇDAROĞLU\'NUN ATLETLİ FOTOĞRAFI) \"SİYASETİ İÇ ÇAMAŞIR SEVİYESİNE DÜŞÜRMEMEK LAZIMDIR\"

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUP OLMAYACAĞI SORUSUNA BAHÇELİ: \"NE ZAMAN ERKEN KONUŞTUĞUMU GÖRDÜNÜZ VE DUYDUNUZ\"



\"FETÖ İNSANLIĞIN UTANÇ VESİKASIDIR. EMDİKLERİ SÜT BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRİLMELİDİR\"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ ile mücadeleye değinerek şu ifadeleri kullandı: \"FETÖ su katılmamış Türk ve İslam düşmanı barbar bir çetedir. Ederi 1 dolar olan FETÖ insanlığın utanç vesikasıdır. İçtikleri su, yedikleri aş, emdikleri süt burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Bu hain ve haşhaşi örgütün izinin kazınması için müessir bir ortak akıl mutlak bir adalet müessesi sınırları kalın olarak belirlenmiş makul deliller ve de siyasi kararlılık vazgeçilmez önemdedir.

FETÖ İLE ADALET ÖLÇÜLERİNDE HESAPLAŞILMADIĞI TAKDİRDE NİCE 15 TEMMUZ\'LARIN YAŞANMASI MUKADDERDİR

FETÖ ile adalet ölçülerinde hesaplaşılmadığı takdirde, suçlu ve suçsuz ayırımına dikkat edilmediği müddetçe daha nice 15 Temmuz\'ların yaşanması mukadderdir. Pazarcıyla, çorbacıyla, çaycı ile değil 15 Temmuz\'un ana aktörlerini siyasi ayakla birlikte melunları tek tek isim isim deşifre ederek cezalandırmak kaçınılmaz bir görevdir. Devlet onun bunun yuvalanacağı yapı değildir. Bağımsızlığımızı kıskançlıkla korumak zorundayız bu milli ve hepimizin boynunun borcudur. Devletin ve milletin bizzat hükmü şahsiyetini fanilerle bir görmek körlük değilse bilgi eksikliğidir. Türk devleti FETÖ bataklığını kurutacak bu konuda hükümet ile hemfikir halde devlete desteğimiz tamdır.\"

\"ALMAN SİYASETÇİLERİN İPE SAPA GELMEZ SKANDAL YANLI, SORUMSUZ AÇIKLAMASI\"

Türkiye ile Almanya arasında yaşanan son tartışmalara değinen Bahçeli, \"Alman siyasetçilerin ipe sapa gelmez iç siyaset için değerlendirme hataları skandal açıklaması yanlı, sorumsuz sakat tavırları gözümüzden kaçmamaktadır. Almanya yeri gelince demokrat gelişmiş ülke pozuna bürünürken terör örgütlerine verdiği desteklerle suç üstü yakalanmaktadır. FETÖ, PKK Almanya\'dadır\" diye konuştu.

\"TÜRK MİLLETİ ALMANYA\'NIN ŞAMAR OĞLANI DEĞİL GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI İLE ŞANTAJA YELTENMİŞLERDİR\"

Adil Öksüz için Türkiye tarafından Almanya\'ya verilen notanın haklı olduğunu ifade eden Bahçeli, \"Gümrük Birliği Anlaşması ile şantaja yeltenmişlerdir. Alman yönetimine sesleniyorum tehdit, korkak ve basit insanların marifetidir. Türk milleti Almanya\'nın şamar oğlanı stres topu, şamar oğlanı, kum torbası, stres topu, canı sıkılınca azarlayacağı tutsak ve aciz bir yığın, kuru bir kalabalık değildir. Herkes haddini bilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, önüne gelenin posta koyacağı, parmak sallayıp hizaya getireceği yeni yetme çadır devleti hiç değildir. Bu çerçevede MHP, dış politikada hükümet ve devletin yanındadır, Almanya\'ya karşı izlenen politikaları doğru bulduğundan, samimiyetle desteklemektedir. 16 Nisan öncesi hayır cephesinde çalışan Almanya\'nın hayırsızlığı kendisine bir şey kazandırmayacaktır\" dedi.

\"CUMHURBAŞKANI\'NIN ANLIK BİR BEYANINDAN ANORMAL SONUÇLAR ÜRETMESİ BİZE GÖRE TRAJİKOMİKTİR\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun tutuklanacağı tartışmalarına ilişkin Bahçeli, \"Ana muhalefet partisi liderinin MİT TIR\'larıyla ilgili dava üzerinde tutuklanma ihtimali günlerdir yazılıp, çizilmektedir. Bu polemikler demokrasi hayatımıza zarar vermektedir. Sistematik bir kampanya tedavüldedir. CHP ise bundan siyasi çıkar sağlama hevesindedir. Ortada fol yok yumurta yokken Cumhurbaşkanı\'nın anlık bir beyanından anormal sonuçlar üretmesi bize göre trajikomiktir. Kanunlar önünde herkes eşittir. Bir suça karışmış kim varsa hakim önüne çıkacaktır. Tartışmalar kasten gündemde tutuluyor iç ve dış ayakları var\" ifadelerini kullandı.

\"KORAY AYDIN\'IN İSTİFASI İSTİFA TEK TARAFLI BİR TERCİHTİR. PARTİMİZ AÇISINDAN DA HAYIRLI OLMUŞTUR\"

Koray Aydın\'ın MHP\'den istifa etmesi ve sonrasında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener\'in aday olacağı yönünde yaptığı açıklamalara ilişkin bir soruya Bahçeli şu yanıtı verdi: \"İstifa tek taraflı bir tercihtir. Bu kişinin tercihinden dolayı saygı duymak gerekir. Partimiz açısından da hayırlı olmuştur.

HAVA BOŞLUĞUNA ATIYOR YERİNE GEÇMENİN PLANINI YAPIYOR

2019\'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili şimdiden adres, kimlik sunan birilerini hava boşluğuna atıyor yerine geçmenin planını yapıyor demektir.\"

(KILIÇDAROĞLU\'NUN ATLETLİ FOTOĞRAFI) \"SİYASETİ İÇ ÇAMAŞIR SEVİYESİNE DÜŞÜRMEMEK LAZIMDIR\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun atletli fotoğrafına ve sonrasındaki tartışmalara ilişkin bir soruya Bahçeli, \"Buna yorum gerekmez. Kim neyi giyiyorsa giysin. Ancak siyaseti iç çamaşır seviyesine düşürmemek lazımdır\" diye yanıt verdi.

(MHP\'DE YENİ İSTİFALAR) \"KAPI AÇIK GİREN GİRER, ÇIKAN ÇIKAR\"

MHP\'de yeni istifaların olup olmayacağına ilişkin bir soruya Bahçeli, \"Kapı açık giren girer, çıkan çıkar\" dedi.

\"CHP\'DE HERKES TANINMIŞTIR. HERKES ADAY OLABİLİR\"

CHP\'nin 2019\'da cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin açıklamasını değerlendirmesi istenen Bahçeli, \"CHP\'de herkes tanınmıştır. Herkes aday olabilir\" dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUP OLMAYACAĞI SORUSUNA BAHÇELİ: NE ZAMAN ERKEN KONUŞTUĞUMU GÖRDÜNÜZ VE DUYDUNUZ

2019\'da cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin bir soruya Bahçeli, \"Benim ne zaman erken konuştuğumu gördünüz ve duydunuz\" diye yanıt verdi.

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Hakime TORUN / ANKARA (DHA)