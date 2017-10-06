DHA ANKARA- Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırılmasına ilişkin dava başladı

Ankara\'da hayatının kaybeden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesi Hatun Tuğluk\'un cenazesine saldırı yapılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 3\'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına Gölbaşı 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde başlandı.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesi Hatun Tuğluk\'un defnedilmesi sırasında yaşanan olaylarla ilgili olarak Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan dava Gölbaşı 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Haklarında, \'İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme, Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma, Hakaret\' suçlarından dava açılan 3\'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve sanık avukatları ile basın mensupları katıldı. Davanın görüldüğü Gölbaşı Adliyesi\'nin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Adliye çevresinde çok sayıda çevik kuvvet ekibi görevlendirilirken, binaya gelenler üzerinde üst araması yapıldı.



Görüntü Dökümü:

-Adliye binasından görüntü

-Güvenlik önlemlerinden görüntü



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-