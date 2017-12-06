DHA ANKARA-  Ankara'daki operasyonda Fetullah Gülen'in yeğenin de gözaltına alındığı bildirildi  (2) 

65 GAYBUBET EVİNDE YAPILAN ARAMADA ŞUANA KADAR 60 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTI ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ\'nun Ankara, İstanbul, Afyon ve Kırıkkale illerinde gaybubet evi olarak kullandığı tespit edilen 65 ayrı evde arama ve FETÖ\'nun Ankara yapılanması ve mühendis yapılanmasında görev alan 97 şüpheli hakkında bugün gözaltı kararı verildi. 65 gaybubet evinde yapılan aramada şuana kadar 40\'ı Bylock kullanıcısı 60 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA)

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