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DHA ANKARA- Ankara’da zincirleme kaza: 4 ölü 9 yaralı

ANKARA-İstanbul TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 kişi öldü 9 kişi yaralandı

18 Kasım 2017 20:07


ANKARA-İstanbul TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 kişi öldü 9 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha karşı Kızılcahamam sınırları içerisinde bulunan Ankara-İstanbul TEM otoyolu cankurtaran mevkisinde yaşandı. İstanbul’dan Ankara istikametine ilerleyen plastik tavan boyası yüklü TIR, bir anda yanmaya başladı. Daha sonra aynı istikamete giden çok sayıda araç TIR’a çarparak kaza meydana geldi. 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında aynı TIR’a çarpan otomobilde bulunan 56 yaşındaki Nahit Ülgen, 47 yaşındaki Ayşegül Ülgen, 21 yaşındaki Hilal Ülgen ile bu otomobile çarpan kamyonet sürücüsü 19 yaşındaki Tamer Özatlı hayatını kaybetti. Toplam 9 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Kaza sonrası hayatını kaybedenlerin cenazesi Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı 9 kişi ise tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası yol yaklaşık 4 saat ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber-Kamera: Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM,(Ankara,(DHA)-

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