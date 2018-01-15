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DHA ANKARA-  Ankara'da suç örgütüne yönelik operasyon

ANKARA'da, 'İsmail Altınışık' grubu olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

15 Ocak 2018 13:50

ANKARA\'da, \'İsmail Altınışık\' grubu olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, \'tefecilik, silahlı yağma, 6136 sayılı yasaya muhalefet, şantaj ve tehdit\' suçlamaları nedeniyle silahlı suç örgütüne yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyon başlatıldı. 12 kişi hakkında verilen gözaltı kararı nedeniyle belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) 

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