DHA ANKARA- Ankara'da 'C' plaka satışına tepki gösteren servisçilere polis müdahalesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Alt Komisyonu, Ankara\'da yeni 500 adet C plaka satışı yapılması kararı aldı. Bu karara tepki göstermek için servis araçları ile belediye önünde eylem yapan gruba polis biber gazı ile müdahale etti, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan 7 bin 200 adet C plakalı servis aracına 500 plaka daha eklenmesi için karar aldı. Mevcut servis araçlarıyla taşımacılık yapan sürücüler, yeni plaka satışına tepki göstermek için Ankara Büyükşehir Belediyesi önündeki Hipodrom Caddesi üzerinde korna çalarak trafiği yavaşlatma eylemi yaptı. Türk bayrakları ile eyleme katılan yaklaşık bin servis aracı, zaman zaman cadde üzerindeki trafiği durdurdu. Bunun üzerine trafik polisleri caddeyi trafiğe kapatarak, servis araçlarının bu alana girmesine izin vermedi. Belediye önünde kalan servis araçlarına ise çevik kuvvet ekipleri tarafından biber gazı ile müdahale edildi.

ODA BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Ankara\'da yeni C plakaya ihtiyaç bulunmadığını savunan Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi ile birlikte 3 kişi de gözaltına alındı. Ankara trafiğinin mevcuttaki C plakaları kaldırmadığını belirten servis şoförleri, zaten para kazanamadıklarını ifade ederek sonuna kadar haklarını arayacaklarını söylediler.



Görüntü Dökümü:

-Serviş araçları eyleminden görüntü

-Servis şoförleri ile röp

-Servisçiler ile polis arasındaki diyalog

-Çevik kuvvetten görüntü

-Bir servis şoförünün gözaltına alınması

-Genel detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-