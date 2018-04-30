DHA ANKARA- Ankara'da 1 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde bazı yolların trafiğe kapatılacağını ve çeşitli güvenlik tedbirleri alınacağına duyurdu.

Ankara Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kentte düzenlenecek açık hava toplantıları nedeniyle araç trafiğine kapatılacak yolları belirledi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"01 Mayıs 2018 Salı günü 10.00-17.30 saatleri arasında Sultan Saygılı başkanlığında oluşturulan 7 kişilik düzenleme kurulu organizesinde, Kazım Karabekir Caddesi AKM yanında toplanılarak Anadolu Meydanı\'na kadar yürümek suretiyle burada \'1 Mayıs İşçi Bayramı\' konulu açık hava toplantısı düzenlenecektir. Söz konusu yürüyüş ve açık hava toplantısı nedeniyle, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 24.00\'ten, 01 Mayıs 2018 Salı günü açık hava toplantısı sona erene kadar Anıt Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası) trafiğe kapatılacaktır. Ayrıca 01 Mayıs 2018 Salı günü saat 07.00\'den itibaren açık hava toplantısı sona erene kadar, Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası açılan cadde ve sokaklar), Hipodrom Caddesi (Mevlana Bulvarı kesişimi ile Gar Kavşağı arası açılan cadde ve sokaklar), GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası ile açılan cadde ve sokaklar), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası açılan cadde ve sokaklar), Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları, Anadolu Meydanı ile yan varyantları ve buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak araç trafiğine araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.\"

Yapılan açıklamada ayrıca 1 Mayıs nedeniyle çeşitli güvenlik tedbirleri alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: \"Ayrıca, söz konusu açık hava toplantısında emniyet tedbirlerinin etkin bir şekilde alınabilmesi ve herhangi bir müessif olayın meydana gelmesini önlemek amacıyla Kazım Karabekir Caddesi üzerinde, Ulaştırma Kavşağı ve Anadolu Meydanı çevresinde oluşturulacak tüm arama noktalarında açık hava toplantısına katılmak için gelen şahısların çanta veya makyaj malzemesiyle arama noktalarından geçişlerine izin verilmeyecektir.\"



Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)