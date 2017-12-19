DHA ANKARA- Andrey Karlov Ankara'da anıldı

RUSYA’nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüttüğü sırada uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Andrey Karlov, ölümünün birinci yıl dönümünde Ankara\'da anıldı.

Andrey Karlov için görev yaptığı Rusya\'nın Ankara Büyükelçiliği\'nde anma töreni düzenlendi. Düzenlenen anma törenine, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Alexei Erkhov, Dışişleri Bakanı Müsteşar Yardımcısı Ümit Yardım, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Rusya Devlet Duması Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Umakhan Umakhanov, Rus Diplomatlar Birliği Konseyi Başkanı İgor Halevinskiy, Rus ve Türk sivil toplumunun temsilcileri katıldı. Anma töreni Andrey Karlov büstüne çenek sunumu ile başladı. Ardından katılımcılar Karlov\'un büstüne karanfil bıraktı. Bu sırada katılımcıların bazılarının duygulandıkları görüldü.

Ardından büyükelçilik içerisinde program düzenlendi. Program Karlov için saygı duruşu ile başladı. Ardından Rusya milli marşı ve İstiklal marşı okundu. Burada konuşan Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Alexei Erkhov, \"Karlov\'u unutmayan Türk dostlarına teşekkür ediyorum. Karlov\'un aramızdan ayrılmasına bir yıl oldu, hala onu hatırlıyoruz. Mükemmel bir kişiliği vardı\" dedi.

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar ise, yaşanan olayın gün yüzüne çıkana kadar incelemenin devam edeceğini söyleyerek, \"Sayın büyükelçinin yarım kalan hedeflerinin tamamlanması için hepimize görev düşüyor.Yapılacak olan en önemli vazife ülkelerimiz arasındaki ilişkilere katkıda bulunmak. Bu yöndeki gerekli siyasi irade en üst seviyede mevcut durumda\" diye konuştu.

Program Türkiye Devlet Sanatçısı İdil Biret\'in resitali ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karlov\'un büstüne karanfil bırakılması

Katılımcılardan görüntü

Alexei Erkhov\'un konuşması

Milletvekili Ahmet Berat Çonkar\'ın konuşması

İdil Biret\'in resitali

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Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA)-