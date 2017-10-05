DHA ANKARA- Alman Kültür Merkezi'nde şüpheli paket paniği

ANKARA\'da Alman Kültür Merkezi\'ne gelen kargo paketi, içinde bomba olabileceği şüphesiyle panik yarattı. Polis ekipleri tarafından incelenen pakette projeksiyon lambası olduğu belirlendi.



Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Alman Kültür Merkezi\'nde meydana geldi. Karton kutu içinde kültür merkezine gelen kargo, X-Ray cihazından geçerken güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti. Paket içindekileri bombaya benzeten güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Binanın etrafına güvenlik şeridi çekerek X-Ray cihazındaki görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kargo paketi içinde 5 adet projeksiyon lambası olduğunu tespit etti.

Görüntü Dökümü

-Binadan görüntü

-X-Ray cihazından görüntü

-Polisten görüntü



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)