DHA ANKARA- AK Partili 2 yöneticiyi şehit eden teröristler öldürüldü 

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, \"2016 yılında AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu ve 2017 Yılında AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi\'nin şehit edilmesi, 15 Ağustos 2017 Tarihinde Van ili Başkale J.K.lığına yapılan silahlı saldırıda Esmanur Şengüller\'in yaralanması olaylarının faili (4) BTÖ mensubu etkisiz hale getirildi\" denildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: \"2016 yılında AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu ve 2017 Yılında AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın AHİ\'nin şehit edilmesi, 15 Ağustos 2017 Tarihinde Van ili Başkale J.K.lığına yapılan silahlı saldırıda Esmanur Şengüller\'in yaralanması olaylarının faili (4) BTÖ mensubu etkisiz hale getirildi.

6 PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Van\'da 4, Diyarbakır\'da 1, Tunceli\'de 1 olmak üzere toplam 6 PKK/KCK terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden bir tanesi Tunceli\'de 11 Ağustos günü yürütülen operasyonda etkisizi hale getirildiği tespit edildi.

4 BTÖ MENSUBU HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI\'NIN DESTEĞİ İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Van Başkale ilçesinde J.K.lığı, Başkale Tb. Komutanlığı ve Hudut Komutanlığına 15 Ağustos günü silahlı saldırı eylemi geçekleştiren (4) BTÖ mensubu Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nın desteği ile yapılan operasyonda etkisiz hale getirildi.

DİYARBAKIR VE TUNCELİ\'DEKİ OPERASYONLAR

Diyarbakır Hani ilçesi Kirim Mahallesi Bölgesi\'nde (1) BTÖ mensubu etkisiz hale getirildi. Tunceli Merkez İlçesi Esenyurt Mahallesinde Ziyaret Tepe bölgesinde, 11 Ağustos Cuma günü icra edilen faaliyet sonrası 19 Ağustos 2017 tarihinde (1) BTÖ mensubu ölü olarak bulundu.\"