DHA ANKARA- AK Parti Sözcüsü Ünal: Rehin alınmış bir adam üzerinden birilerinin Türkiye'yi rehin almasına müsaade etmeyiz

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD\'de görülen Rıza Sarraf davasına ilişkin bir soruya, \"Yapılmak istenen şudur; Rehin alınmış ve bazı ifadelere, ithamlara zorlanmış, kendi ifadesi ile de hapiste kalmamak için anlaştığını ifade eden bir kişinin ifadeleri üzerinden biz adalet, hakikat arayışı içine mi gireceğiz? Rehin alınmış bir adamın ithamları üzerinden bir hakikat arayışına gireceksek bu hakikate ihanet olmaz mı? 15 Temmuz cehenneminden geliyoruz umutlanmasınlar. Rehin alınmış bir adam üzerinden birilerinin Türkiye\'yi rehin almasına müsaade etmeyiz. Bir tiyatro oyunu olarak gördüğümüz senaristini, oyuncularını, figüranlarını tanıdığımız bir oyundur. Bu oyunun bir aktörü olmayacağız. Bu oyunda, senaryoda, Türkiye\'yi sanık sandalyesine oturtmak isteyenlere fırsat vermeyiz\" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD\'de görülen Rıza Sarraf davasına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: \"Son günlerde sosyal medya ve bazı TV ekranlarında birilerinin umutlandığını, yüzünde güller açtığını görüyoruz. Amerika\'da sürdürülen uluslararası hukuka, bırakın uluslararası hukuku, doğal hukukta dahi yeri olmayan tuhaf bir şekilde bir adamın bazı iddialar üzerinden rehin alınarak ortaya koyduğu ifadelerden, iddialardan birileri umutlanmaya başladı. Gezi\'de olmadı, 15 Temmuz\'da olmadı bu defa Amerika eliyle Türkiye\'de bir şeyler olabilir mi diye umutlananlara şunu söylüyoruz; Amerika\'nın derin devletinin yargıda oluşturduğu New York\'ta adeta FETÖ\'cu aklın etkisi altında çünkü savcısı, hakimi ile ilgili medyadaki haberleri siz de izlediniz. Bu dava üzerinden birilerinin Türkiye\'yi siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırmasına seyirci kalacak değiliz. İçeride, bu siyasi ve ekonomik operasyona bel bağlayanlara hiç umutlanmayın diyoruz. Türkiye\'ye karşı ne yapılmak istendiğini de bütün millet görüyor. Türkiye diğerlerini aştığı gibi bunu da aşacaktır. Bu bir tiyatro oyunu olarak gördüğümüz senaristini, oyuncularını, figüranlarını tanıdığımız bir oyundur. Bu oyunun bir aktörü olmayacağız. Bu oyunda, senaryoda, Türkiye\'yi sanık sandalyesine oturtmak isteyenlere fırsat vermeyiz.\"

\"REHİN ALINMIŞ VE BAZI İFADELERE, İTHAMLARA ZORLANMIŞ\"

Rıza Sarraf\'ın ifadelerine ilişkin bir soru üzerine Ünal, \"Yapılmak istenen şudur; Rehin alınmış ve bazı ifadelere, ithamlara zorlanmış, kendi ifadesi ile de hapiste kalmamak için anlaştığını ifade eden bir kişinin ifadeleri üzerinden biz adalet, hakikat arayışı içine mi gireceğiz? Rehin alınmış bir adamın ithamları üzerinden bir hakikat arayışına gireceksek bu hakikate ihanet olmaz mı? 15 Temmuz cehenneminden geliyoruz umutlanmasınlar. Rehin alınmış bir adam üzerinden birilerinin Türkiye\'yi rehin almasına müsaade etmeyiz\" diye konuştu.

\"MECLİS\'İN İŞİ YOK SİZİN YALANLARINIZLA MI UĞRAŞACAK?\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun grup toplantısındaki iddialarına ilişkin Ünal, şu ifadeleri kullandı: \"Ana muhafalet partisi Genel Başkanı\'nın bir takım iddiaları var. Bu gösterilen evrakların ne olduğunu kendi partilileri de dahil kimse bilmiyor. \'Bu evrakı yargıyla paylaşın\' diyoruz. Anayasa\'nın 39. maddesi son derece açık ispat hakkı da veriyor. Bu konu ile ilgili Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız kendisi ile ilgili tazminat davası açtı. Meclis kürrsüsünden itham ettiği kişiler de dava açtı. Bundan sonrası yargının işidir. Bu belgeleri bundan sonra yargı ile paylaşması gerekli. Yargı ile basın ile paylaşmıyor. Meclis\'te araştırma komisyonu kurulmasını istiyorlar. Meclis\'in işi yok sizin yalanlarınızla mı uğraşacak? Ortaya konulan belgeler yargının meselesi. Maalesef Türkiye\'nin değişik, önemli gündemleri olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu\'nun CHP\'sinin çıkardığı krizlerle gündem meşgul edilmek isteniyor. Bu tür arkası karanlık iddialarla Türkiye\'nin gündeminin meşgul edilmesine de karşıyız.\"

\"NE ZAMANDAN BERİ VATANSEVER BÜROKRATLAR ANAYASA SUÇU İŞLEMEYE BAŞLAMIŞ\"

Ünal, \"Ne zamandan beri vatansever bürokratlar anayasa suçu işlemeye başlamış. Bunun adı vatanseverlik değil delalet ve hıyanettir\" dedi.

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Hakime TORUN /ANKARA (DHA)