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DHA ANKARA-  Afrin'de 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından TSK'ya teslim edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de  9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi

21 Mart 2018 13:55

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'de  9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne teslim edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirme şöyle;  \"Afrin halkı her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında. Dün Afrin\'de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak, 9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.\" 

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Haber: ANKARA (DHA) 

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