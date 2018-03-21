DHA ANKARA-  Afrin'de 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından TSK'ya teslim edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'de 9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne teslim edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirme şöyle; \"Afrin halkı her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında. Dün Afrin\'de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak, 9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.\"

Görüntü Dökümü

---------------------

-FOTOĞRAFLI

Haber: ANKARA (DHA)

========================================

