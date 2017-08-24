DHA ANKARA- Adalet Bakanı Gül: Almanya'dan  uluslararası hukukun, sözleşmelerin gereği talebi yerine getirmesini bekliyoruz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adil Öksüz\'ün Almanya\'da olduğu iddialarına ve iadesine ilişkin, \"Almanya\'dan Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iadesi istendi. Bu konuda Almanya\'dan bir yanıt gelmedi. Almanya\'nın uluslararası hukukun, insan hakları çerçevesinde mükellefiyetlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Almanya\'dan uluslararası hukukun, sözleşmelerin gereği talebi yerine getirmesini bekliyoruz\" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adil Öksüz\'ün Almanya\'da olduğu iddialarına ve iadesine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: \"FETÖ terör örgütü yöneticisi Adil Öksüz ile ilgili yapılan yargılama devam ediyor. Bu kişi ile ilgili Ankara 4\'ncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yakalama, tutuklama kararı çıkarıldı.

ALMANYA\'DAN BİR YANIT GELMEDİ

Almanya\'da olduğuna ilişkin ihbarlar ve bir takım haberler nedeniyle Almanya\'dan Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iadesi istendi. Bu konuda Almanya\'dan bir yanıt gelmedi.

ALMANYA\'DAN ULUSLARARASI HUKUKUN, SÖZLEŞMELERİN GEREĞİ TALEBİ YERİNE GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ

Bizler de uluslararası hukukun, sözleşmelerin gereği olarak Almanya\'dan bu konuda gerekli adımları atıp bu husustaki talebi yerine getirmesini bekliyoruz. Bu hususta bize herhangi bir geri dönüş olmadı. Hukukun gereğinin bir an evvel yapılmasını bekliyoruz.

ALMANYA\'NIN ULUSLARARASI HUKUK, İNSAN HAKLARI ÇERÇEVESİNDE MÜKELLEFİYETLERİNİ YERİNE GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla muhtemelen bir cevap gelecektir. Olması gereken budur. Almanya\'nın uluslararası hukukun, insan hakları çerçevesinde mükellefiyetlerini yerine getirmesini bekliyoruz.\"

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Hakime TORUN / ANKARA (DHA)



