T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- Adalet Bakanı Gül: Almanya'dan  uluslararası hukukun, sözleşmelerin gereği talebi yerine getirmesini bekliyoruz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddialarına ve iadesine ilişkin, "Almanya'dan Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iadesi istendi

24 Ağustos 2017 18:56

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adil Öksüz\'ün Almanya\'da olduğu iddialarına ve iadesine ilişkin, \"Almanya\'dan Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iadesi istendi. Bu konuda Almanya\'dan bir yanıt gelmedi. Almanya\'nın uluslararası hukukun, insan hakları çerçevesinde mükellefiyetlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Almanya\'dan  uluslararası hukukun, sözleşmelerin gereği talebi yerine getirmesini bekliyoruz\" dedi. 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adil Öksüz\'ün Almanya\'da olduğu iddialarına ve iadesine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:  \"FETÖ terör örgütü yöneticisi Adil Öksüz ile ilgili yapılan yargılama devam ediyor. Bu kişi ile ilgili Ankara 4\'ncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yakalama, tutuklama kararı çıkarıldı.

ALMANYA\'DAN BİR YANIT GELMEDİ
Almanya\'da olduğuna ilişkin ihbarlar ve bir takım haberler nedeniyle Almanya\'dan Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iadesi istendi. Bu konuda Almanya\'dan bir yanıt gelmedi. 

ALMANYA\'DAN  ULUSLARARASI HUKUKUN, SÖZLEŞMELERİN GEREĞİ TALEBİ YERİNE GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ
Bizler de uluslararası hukukun, sözleşmelerin  gereği olarak Almanya\'dan bu konuda gerekli adımları atıp bu husustaki talebi yerine getirmesini bekliyoruz. Bu hususta bize herhangi bir geri dönüş olmadı. Hukukun gereğinin bir an evvel yapılmasını bekliyoruz. 

ALMANYA\'NIN ULUSLARARASI HUKUK, İNSAN HAKLARI ÇERÇEVESİNDE MÜKELLEFİYETLERİNİ YERİNE GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ
Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla muhtemelen bir cevap gelecektir. Olması gereken budur.  Almanya\'nın uluslararası hukukun, insan hakları çerçevesinde mükellefiyetlerini yerine getirmesini bekliyoruz.\" 

Görüntü dökümü

-Abdülhamit Gül\'ün açıklaması

-Detaylar 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül AdilAlmanyaDışişleri BakanlığıBuBakanı Abdülhamit Gül AdilAdilAnkaraAğır Ceza MahkemesiALMANYA BİR YANIT GELMEDİ AlmanyaAlmanya Dışişleri BakanlığıHUKUKUN SÖZLEŞMELERİN GEREĞİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24