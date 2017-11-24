DHA ANKARA- "Andrey Karlov çocuklara yardım fonu" Bakan Kurtulmuş'a iletildi

Ankara\'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitiren Rusya\'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov adına oluşturulacak \"Andrey Karlov Çocuklara Yardım Fonu\" Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'a iletildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte en üst düzeyde sürdürdüğü temaslar sonucunda Rusya ile yaşadığımız krizler artık geride kaldı\" dedi. Kurtulmuş: \"Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması ve turizm sektöründe yeniden yüksek bir noktaya ulaşılması için gayret sarf ediyoruz\" diyerek, \"Rusya\'nın Türkiye ile dostluğunu artırmak için gayret sarf eden Andrey Karlov\'un hatırasını yaşatacak olan adımların atılması, vakıfların kurulması, onun adına düzenlenecek bir takım etkinliklerin ortaya konulması Türk-Rus dostluğunun gelecek nesillere aktarılması bakımından önemlidir\" dedi.

Ankara\'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitiren Rusya\'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov adına oluşturulacak \"Andrey Karlov Çocuklara Yardım Fonu\" Bakan Kurtulmuş\'a iletildi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Rus-Türk İş Adamları Derneği (RTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan ile dernek üyelerini kabul etti. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması ve turizm sektöründe yeniden yüksek bir noktaya ulaşılması için gayret sarf ettiklerini dile getiren Bakan Kurtulmuş, görüşme öncesi yaptığı konuşmada, Rusya ile yaşanan krizlerin artık geride kaldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte, en üst düzeyde sürdürdüğü temaslar sonucunda aşılan krizlerden kalan sıkıntıların da bundan sonraki süreçte telafisi edileceğini kaydeden Bakan Kurtulmuş, Türk iş adamlarının Rusya ile dostluk köprülerini sağlamlaştıracak faaliyetlerine destek olacaklarını dile getirdi.

\"TÜRKİYE DOSTU OLAN BİR BÜYÜKELÇİNİN KATLEDİLMESİ BİZLERİ DE FEVKALADE ÜZMÜŞTÜR\"

Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov adına oluşturulacak fona yönelik çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade eden Bakan Kurtulmuş, \"Rusya\'nın Türkiye ile dostluğunu artırmak için gayret sarf eden Andrey Karlov\'un hatırasını yaşatacak olan adımların atılması, vakıfların kurulması, onun adına düzenlenecek bir takım etkinliklerin ortaya konulması Türk-Rus dostluğunun gelecek nesillere aktarılması bakımından önemlidir\" dedi. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasında ekonomi ve turizm ilişkilerinde yapılabileceklerle ilgili derneğin deneyimlerinden yararlanmayı istediklerine de vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti: \"Rusya\'nın Türkiye ile dostluğunu artırmak için gayret sarf eden Karlov, Türkiye\'nin her alanda geri gitmesi için uluslararası bir çete ile birlikte hareket eden ve karanlık bir çete olan FETÖ mensubu birisi tarafından katledildi. Milletimizin duyduğu derin üzüntüyü bir kere daha iletmek istiyorum. Türkiye dostu olan bir büyükelçinin katledilmesi bizleri de fevkalade üzmüştür.\"



ANKARA (DHA)



