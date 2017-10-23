DHA ANKARA - Zap bölgesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 47'ye yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda; keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen silahlı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonda etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısının 47 olduğu açıklandı. 8 el yapımı patlayıcının da tespit edilerek imha edildiği öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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ARŞİV
-Hava harekatı
-operasyondan görüntü
Haber: ANKARA (DHA)
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