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DHA ANKARA - Zap bölgesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 47'ye yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ;  Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda; keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen silahlı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi

23 Ekim 2017 15:26

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ;  Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda; keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen silahlı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.  Operasyonda etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısının 47 olduğu açıklandı.  8 el yapımı patlayıcının da  tespit edilerek imha edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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ARŞİV
-Hava harekatı 
-operasyondan görüntü

Haber: ANKARA (DHA) 

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