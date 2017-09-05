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DHA ANKARA - Yargıtay'ın Onur Günü resepsiyonu TBMM'de yapıldı

YARGITAY Birinci Başkanı İsmail Rüştü Girit, Adli Yılı Açılış Töreni ve Yargıtay Onur Günü nedeniyle TBMM'de kokteyl düzenledi

05 Eylül 2017 23:54

YARGITAY Birinci Başkanı İsmail Rüştü Girit, Adli Yılı Açılış Töreni ve Yargıtay Onur Günü nedeniyle TBMM\'de kokteyl düzenledi.
Yargıtay Başkanı Girit ve Yargıtay üyeleri, kokteyle gelen konuklarını karşıladı. Kokteyle, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ve çok sayıda yargı üyesi katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Resepsiyondaki karşılamadan görüntüler

Haber-Kamera: Ümit KOZAN, Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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