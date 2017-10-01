DHA ANKARA - Vinçle kaldırılan 3 metrelik dev dondurmayı baltayla kestiler

ANKARA\'da düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri\'nde, vinçle kaldırılan 3 ton 750 kilo ağırlığındaki 3 metrelik dev dondurma, baltayla kesildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen tanıtım günlerinin açılış kurdelesi, çalınan mehter eşliğinde kesildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Milletvekili ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal başta olmak üzere Kahramanmaraş milletvekilleri, valisi ve STK temsilcileri de tanıtım fuarına katıldı. Açılış töreninde Kahramanmaraş\'ın yöresel sim sırma kıyafetleri, 24 manken tarafından bir defileyle sergilendi.

20 TON DONDURMA ÜCRETSİZ İKRAM EDİLDİ

Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmesi beklenen Kahramanmaraş dondurması şovunda ise devasa dondurma döneri, vinç yardımıyla askıya alındı. Belediye Başkanı Erkoç\'un bizzat 3 metre olarak ölçtüğü, ağırlığı ise 3 ton 750 kilo olan dev dondurmayı kesmek de kolay olmadı. Dondurmanın ustaları, satırla ve baltayla Kahramanmaraş\'ın meşhur dondurmasını keserken, zorlandı. Vatandaşlara ise Kahramanmaraş\'tan getirtilen 20 ton dondurma ücretsiz ikram edildi.

Tanıtım günlerine katılanlar; tarhana, biber ve salça stantlarına ilgi gösterirken, kışlık alışveriş de yaptı. Biberinin meşhur olduğunu belirten Kahramanmaraşlı mutfak ustaları, fuarda yaptıkları yüzlerce kilo çiğköfteyi de halaylarla davul ve zurna eşliğinde Kahramanmaraşlılara ikram etti. Belediye Başkanı Erkoç, Kahramanmaraş\'ın gastronomi alanında Türkiye\'nin lider illerinden biri olduğunu söyleyerek, \"Kahramanmaraş\'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve gezip görülecek illerin başında olduğunu aynı zamanda zengin mutfak kültürü ile de tam bir gastronomi şehridir\" dedi.

Fuarın kapıları, 1 Ekim Pazar günü akşamına kadar açık olacak.

Görüntü Dökümü:

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-Açılıştan görüntü

-Etkinlik alanından görüntü

-Festivale katılanların görüntüsü

-Dondurmanın vinçle kaldırılıp baltayla kesilmesi

-Stantlardan görüntü

-Konuşmalar

-Detaylar

Haber: ANKARA, (DHA)