DHA ANKARA - Türkiye'den Riyad'a yapılan füze saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Suudi Arabistan\'ın başkenti Riyad\'a dün yapılan füze saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü akşam saatlerinde Yemen\'deki Huti milislerince Riyad\'a yapılan füze saldırısı kınandı. Açıklama şu şekilde:



\"Suudi Arabistan\'ın başkenti Riyad\'ın dün akşam (4 Kasım) Yemen\'deki Huti milislerince balistik füze saldırısıyla hedef alınmasını kınıyor, saldırının Suudi güvenlik güçleri tarafından engellenmiş olmasından ve herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış olmasından memnuniyet duyuyoruz.\"

Haber: ANKARA,(DHA)