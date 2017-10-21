DHA ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Atış Serbest Faaliyeti

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı planlı faaliyetlerinden Ateş Serbest Faaliyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığından unsurların komutanlığından unsurların katılımıyla 17 – 20 Ekim 2017 tarihleri arasında, General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesinde sergi ve atış faaliyeti icra edilmiştir.





Açıklamada ‘’Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2017 yılı planlı faaliyetlerinden Ateş Serbest Faaliyeti-2017 (ASF-17); Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığından unsurların komutanlığından unsurların katılımıyla 17-20 Ekim 2017 tarihleri arasında, General Nahit ŞENOĞUL Atış ve Tatbikat Bölgesinde (Acıkır/Polatlı) sergi ve atış faaliyeti olarak icra edilmiştir.





Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yerli ve milli imkânlarımızla üretilen silah/mühimmat kullanılarak icra edilen atışlar, hedeflerin tam isabetle imha edilmesiyle başarıyla tamamlanmıştır.





Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Ordu Komutanları ve Donanma Komutanı ile birlikte 20 Ekim 2017 tarihinde söz konusu faaliyetin son bölümüne katılmıştır.





Genelkurmay Başkanı tarafından faaliyet sonunda bir değerlendirme yapılmış, bu kapsamda; Kara Kuvvetlerimizin, yerli ve millî imkânlarımızla üretilen silah ve mühimmat sayesinde gelişen ateş gücünün her geçen gün caydırıcılığını artırdığı, Faaliyetin asıl maksat ve kazanımının; kuvvet ve birlikler arası ateş desteği ve koordinasyonu geliştirmek, silah sistemlerinin muharebe sahasında yarattığı etkiyi göstermek olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yasalarla kendisine tevdi edilen görevleri; asil milletimizin engin sevgisi ve sarsılmaz güveninden aldığı güçle, geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği ifade edilmiştir’’ ifadeleri yer aldı.

Haber: ANKARA, (DHA)