DHA ANKARA - TBMM Başkanı İsmail Kahraman : Baykal'a nice hizmetler yine nasip olur inşallah

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde ziyaret etti, durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Kahraman, \"İnşallah iyiye doğru giden bir durum var, şifa ve sağlık diliyorum. Baykal\'a nice hizmetler yine nasip olur inşallah. Değerli bir devlet adamı, kıymetli bir insan.\" dedi.

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-Kahraman\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM / ANKARA (DHA)

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