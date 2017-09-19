DHA ANKARA - Sağlık Bakanı Demircan: Sağlık çalışanlarına karşı şiddet, kabul edilebilir bir şey değil

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, \"Sağlık çalışanlarımıza karşı şiddet uygulamaları, kabul edilebilir bir şey değil. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Bu konuda, üzerimize düşeni yapacağız\" dedi.

Sağlık Bakanı Demircan, 3\'üncü Halk Sağlığı Günleri 2017 Sempozyumu\'na katıldı. Ankara\'da düzenlenen sempozyumda hitap eden Demircan, sağlıkta memnuniyet oranının yükselmesi gerektiğine dikkat çekti. Demircan, \"Sağlık çalışanlarımızın, sağlıktan hizmet alanların memnuniyetiyle aynı düzeyde devam etmeli ve yükselmeli. Sağlıkta memnuniyet oranı yüzde 70\'lere, 75\'lere çıktı; ama bu bizim kabul edebileceğimiz bir düzey değil. Niye 90\'ın üzerine çıkmasın, niye yüzde 100\'lere doğru gitmesin? Bir tarafta hizmeti veren, eğer memnuniyet noktasında sıkıntıdaysa öbür tarafta hizmeti alanın memnuniyetinin yükselmesini beklemek, haksızlık olur. Bunu, çözeceğiz\" diye konuştu.

\"HASTANELERİMİZ, ÇOK BAŞLILIKTAN ÇIKACAK\"

Sağlık alanında çok başlılığın kaldırılmasının önemine değinen Sağlık Bakanı Demircan, şunları söyledi: \"2011\'de yapılan değişiklikle sağlık sisteminde çok başlılık getirilmişti. Kamu Hastaneleri Kurumu vardı. Koruyucu Halk Sağlığı Kurumu vardı bir de Sağlık Müdürlüğü vardı. Bunlar birbiriyle yetki ve sorumluluk alanları iç içe geçtiği halde, yetki ve sorumluluk bağı kurulmamıştı. Özellikle illerde bir çok başlılık görüntüsü vardı. Bu, verimsiz bir durumdu. Arzulanan, bu değildi. Bunu düzeltmek gerekiyordu. Biz geldik, bu düzenlemeyi yaptık. Bayramın hemen önünde KHK yayımlandı. Bu KHK\'yı önümüzdeki günlerde uygulayacağız. Şundan kimsenin endişe ve telaşı olmasın. Daha önceden yetki ve görev verdiğimiz arkadaşlarımızın endişesi ve sıkıntısı olmasın. Bizim sağlıkta zaten yeterli sayıda eleman ihtiyacımız tamamlanmış değil. Herkese ihtiyacımız var. Onlar da bir şekilde bu büyük mekanizmanın içinde yerlerini alacaklar. Hastanelerimiz, halk sağlığı birimimiz, acil hizmetlerimiz çok başlılıktan çıkacak. Önümüzdeki günlerde uygulayacağız\"

\"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ\"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bakan Demircan, \"Maalesef bizleri çok üzen ve endişeye sevk eden sağlık çalışanlarımıza karşı şiddet uygulamaları, kabul edilebilir bir şey değil. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Anlaşılır gibi değil. Deva, şifa dağıtan ele; o elin sahibine karşı nasıl el kaldırılır? Sağlık, fedakarlık isteyen bir hizmettir. Sağlık, gönüllülük isteyen bir hizmettir. Sağlık, onurlu ve değerli bir hizmet alanıdır. Kendinizi ve sağlığınızı emanet ettiğiniz, edeceğiniz insana karşı el kaldırılması, kabul edilebilir bir şey değildir. Bu konuda, üzerimize düşeni yapacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'ın konuşması

-Sempozyumdan görüntüler

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Haber: ANKARA, (DHA)

