DHA ANKARA - Protokol kunduracısı fabrikasyona yenildi (Özel Haber)

ANKARA\'da bir zamanlar cumhurbaşkanlarına ve başbakanlara ayakkabı üreten Nurettin Cebeci, el yapımı ayakkabıların pahalıya mal olduğunu ve artık ilgi görmediğini söyledi.

Çankaya İlçesi\'ndeki Ziya Gökalp Caddesi\'nde, 54 yıldır kunduracılık yapan 79 yaşındaki Nurettin Cebeci, 1980\'li ve 1990\'lı yıllarda Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Bülent Ecevit gibi protokolün önde gelen isimlerine ayakkabı üretti. Zamanla teknolojiye yenik düştüğünü, 65 yıldır ayakkabıcılık yaptığını ve 54 yıldır Ankara\'da çalıştığını dile getiren Cebeci, \"Ankara\'ya ilk dükkan açtığımda radyo ve televizyon sanatçılarına ayakkabı yapıyordum. Burada iyi isim tutturdum. Daha sonra bazı iş adamları gelmeye başladı. Arkasından bakanlara, başbakanlara ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren\'e, genel kurmay başkanlarına ve kuvvet komutanlarına ayakkabı yapmaya başladım. Çok üst düzey bürokrat camiasına hitap ettim. O dönemlerde yazlık bir ev aldım, iki tane araba aldım ama şimdi işler o kadar durgun ki arabanın tekerlerinin borcunu girmek bile benim için problem. Şimdi burada bolca gazete, kitap okuyorum. Okuduğum kitap sayısı 175\'i geçti. El yapımı ayakkabılar daha pahalıya mal olduğu için ilgi görmüyor\" diye konuştu.

\"SADECE ECEVİT\'İN AYAKKABISINI GİYDİREMEDİM\"

Bütün müşterilerine ayakkabılarını kendisinin giydirdiğini; ancak Bülent Ecevit\'e ayakkabı giydiremediğini belirten Cebeci, \"Ecevit\'in ilk ayakkabısını \'Lord\' kalıbı yapmıştım. Ecevit, geniş burun ayakkabı tarif etmişti. Önünde bir çizgi vardı. İlk ayakkabıları ondan yaptım. 41 numara ama oldukça zarif, ince bir ayakkabı. Ben mesleğim gereği bütün müşterilerime ayakkabıyı kendim giydiririm. Ama Ecevit\'e giydiremedim. \'Benim mesleğim efendim, giydirmem gerekiyor\' diyerek ısrarcı olunca da ayağını koltuğun altına çekti\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kunduracı dükkanının dış görüntüsü

-Nurettin Cebeci ile röportaj

-Dükkandan detaylar

Haber: Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA)