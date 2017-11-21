T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA-   Öksüz'ün iadesi için Almanya'ya talepname gönderildi

DARBE girişimini merkez üssü Akıncı davasına bakan Ankara 4

21 Kasım 2017 20:51

DARBE girişimini merkez üssü Akıncı davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin, FETÖ\'nün firari Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz\'ün, Almanya\'da olduğu iddiaları üzerine iade talepnamesi hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdiği ortaya çıktı. 
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, örgütün firari imamı Adil Öksüz\'ün, Almaya\'da olduğu iddiaları üzerine, hazırladığı 18 sayfalı talepnameyi, 6 Kasım\'da Adalet Bakanlığı\'na gönderdiği ortaya çıktı. Talepnamede, Öksüz\'e Akıncı Üssü davasında istinat edilen, \'Anayasayı ihlal, \'Cumhurbaşkanına suikast\', \'Yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'silahlı terör örgütü yönetmek\', \'askeri komutanlıkların gaspı, \'kasten öldürme\', \'kasten öldürmeye teşebbüs etme\', \'mala zarar verme\', \'kamu malına zarar verme\', \'ibadethanelere zarar verme\', \'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlamalarına yer verildi. Öksüz ile alakalı delillere de talepnamede yer veren mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki, \'Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi\' hükümlerine dayanarak iade istedi. 

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DARBEAkıncıAnkaraAğır Ceza Mahkemesi FETÖHava KuvvetleriAdilAlmanyaAdalet BakanlığınaAğır Ceza MahkemesiAlmayaKasım Adalet BakanlığıTalepnamedeCumhuriyetiTürkiye CumhuriyetiAlmanya DevletiDair Avrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24