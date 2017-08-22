DHA ANKARA - MSB : 7 general ve amiral atama çalışmalarından önce emeklilik talebinde bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Sillahlı Kuvvetleri\'nde görevli 7 general ve amiralin atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle; \"02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura sonrası general ve amiral atamaları, 20 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete\' de yayımlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır.

Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.\"

Haber: Ümit KOZAN / ANKARA (DHA)

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