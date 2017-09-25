DHA ANKARA - Meteoroloji'den Edirne için kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Edirne çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji\'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

\"Edirne\'de bugün akşam saatlerinden sonra başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması ve metrekareye 21 ila 50 kg yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\"

Haber: ANKARA, (DHA)