T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - Meteoroloji'den Edirne için kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Edirne çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu

25 Eylül 2017 18:52

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Edirne çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. 
Meteoroloji\'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: 
\"Edirne\'de bugün akşam saatlerinden sonra başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması ve metrekareye 21 ila 50 kg yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\"

Haber: ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü EdirneANKARA DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24