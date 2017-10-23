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DHA ANKARA - Melih Gökçek'in istifa edeceği tarih belli oldu 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek  istifa edeceği tarihi Twitter hesabından duyurdu

23 Ekim 2017 22:59

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek  istifa edeceği tarihi Twitter hesabından duyurdu. Gökçek, \"İnşallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim\" ifadelerini kullandı. 

Melih Gökçek resmi Twitter hesabından istifa edeceği tarihi işaret ederek şu açıklamalarda bulundu:\" Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. İnşallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim.

Haber: ANKARA,(DHA) 

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