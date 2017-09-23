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DHA ANKARA-   Meclis olağanüstü toplandı, tezkere görüşmeleri başladı (4) 

OSMAN BATTIAYDEMİR'N KONUŞMASI, MECLİS'TE TARTIŞMA YARATTI HDP grubu adına kürsüye gelen Osman Baydemir'in, tezkereye ilişkin konuşması sırasında HDP'liler, Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve AK Parti'li milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı

23 Eylül 2017 20:58

OSMAN BATTIAYDEMİR\'N KONUŞMASI, MECLİS\'TE TARTIŞMA YARATTI

HDP grubu adına kürsüye gelen Osman Baydemir\'in, tezkereye ilişkin konuşması sırasında HDP\'liler, Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve AK Parti\'li milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Meclis Başkanı Kahraman, Baydemir\'den konuşması nedeniyle \'özür dilemesi\' gerektiğini  söyledi. Osman Baydemir tezkereye ilişkin şunları söyledi:
\"AKP- MHP ittifakı ve diğer şer odaklarıyla yaptıkları ittifak Türkiye\'yi kötü bir noktaya getirmiştir. Neden bugün bu tezkere milletin önüne konuluyor. Çükü hükümet kutuplaştırmayla, çatıştırmayla, kan dökerek  hükümet etme sürecinin aracı haline dönüştürülmüş durumda. BU tezkere açık ve net şekilde 40 milyon Kürt halkının düşmanlığının ilanıdır. BU coğrafyada Kürt halkının haklı özgürlük, bir arada yaşam talebi karşılanmadığı müddetçe Ortadoğu emperyal oyunlarının tahtası olmaya devam edecektir.   Bir halkın referanduma gitmesi, yani milletin iradesine başvurması neden gayrimeşru olsun. Sizler için meşru olan bir hak, Kürt halkı için neden gayrimeşru olsun. Güney Kürdistan halkı Irak Anayasasının 140\'ıncı maddesine dayalı kimi haklarının karşılanmaması nedeniyle merkezi yönetimle kriz yaşıyordu. Kimsenin bir milletin iradesini tehdit etmeye hakkı yoktur. Siz İbadiy\'le kriz yaşarken Kürdistan  bizim meşru muhatabımız diye tweetler attınız. Ateşe benzin dökmeye kalkıyorsunuz. Bu çözüm değildir. BU çözümsüzlüktür.  Bugüne kadar tezkerelerle ne başarıldı ki bugünden sonra başarılsın. BU tezkerenin kendisi bu ülke için bir beka sorunudur. Gelin bu savaş tezkeresine hayır diyelim.\"
Osman Baydemir\'in konuşmasını eleştiren Meclis Başkanı İsmail Kahraman ise “Baştan aşağı tarafgit ve töhmet altında bırakan konuşmalar yaptınız. Burada şer odağı yok. Bu çatı TBMM çatısıdır. Burada bölme böldürme konuşulamaz. Hürriyet milli ve manevi değerlerini çiğneme değildir. Konuşma tutanaklarını isteyeceğim. İç tüzüğün verdiği yetkiyle sizden özür bekleyeceğim.\"
Osman Baydemir\'in sözlerinde sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı şu ifadeleri kullandı: \"İnsanlar konuşurken boylarını aşan sözleri söylememeleri meşru dil kullanmaları önemlidir. Burada Kürtlerin o emperyal vizyonun aracı olarak kullanılmaya çalışıldığını görmüyor musunuz? Kürt düşmanı, kim Kürt düşmanı? PKK Kürt düşmanıdır. Kürtlerin hamisi için konuşuyorsunuz bir kez bile Kürtleri öldüren PKK\'yı kınadınız mı, eleştirdiniz mi?\"

Görüntü Dökümü
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TV KAYDI
-Baydemir\'in konuşması
-Meclis Başkanı Kahraman\'ın konuşması

Haber: Ümit KOZAN - Nursima KESKİN / ANKARA (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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