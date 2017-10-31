DHA ANKARA-   Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımızın ailesine uzattığın o çirkin dil ve söylemi sana iade ediyoruz

Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun grup toplantısındaki sözlerine yanıt vererek, \"Bugün kullandığın o çukur dilinle, söyleminle ve üslubunla, ne kadar konuşursan konuş Cumhurbaşkanımızın ailesine uzattığın o çirkin dil ve söylemi sana iade ediyoruz. Ak Parti\'ye karşı kullandığın o çirkin dil ve söylemi bin kere sana iade ediyoruz. Sen Türkiye düşmanı güçlerle işbirliği yapmış olan bir aparat olarak siyasi tarihin çöplüğünde yerini alacaksın. Bizi tahrik edemeyeceksin, provoke edemeyeceksin. Kin ve nefret diline ortak olmayacağız\" dedi.

Balıkesir Belediye Başkanının istifasına ilişkin bir soruya Ünal, \"Tekrarlıyorum siyasi riskin olduğu yerde keyfi uygulamalar olmaz. AK Parti değişimin siyasi riskini alarak, kendisini 2019\'a hazırlıyor. Dolayısıyla bu süreçte Cumhurbaşkanımız istifaya çağırma hakkını kullandı. Genel Başkanına istifa çağrısında bulunması demokratik meşruiyete uygundur. Bu süreç içerisinde bu çağrıya uyarak belediye başkanlarımız istifa ettiler. Bu istifalarla ilgili de kendileri bizim yol arkadaşımızdır. Giden de gelen de bizim için aynı değerdedir. Aynı zamanda şunun bilinmesini isteriz ki, bu süreç zarfında AK Parti siyaseti olarak her bir arkadaşımızı bir nefer değil, görev ve sorumluluk sahibi olarak görürüz. Kimse bizde makama, mevkiye takılı kalmaz. Belediye başkanlarımız farklı görevde devam edecekler. Sayın Edip Uğur AK Parti\'den de ayrılmayı tercih etti. Bizim bu süreçteki görüşmelerimiz Erol Kaya\'nın koordinasyonunda devam etti. Biz hiçbir belediye başkanımızla ilgili en ufak bir tehdit, onlara dönük herhangi bir şantaj dili kullanmadık. Biz istişare ederiz. Ama Balıkesir ölçeğinde bazı haddini bilmezlerin Edip Uğur\'a yönelik böyle bir hadsizliği olmuşsa, Uğur\'un hakkını araması lazım. Bizim ne genel başkanımızın ne genel başkan yardımcımızın herhangi bir şekilde asla bir tehditi bırakın nezaketsizlik dahi olmamıştır\" diye yanıt verdi.

Haber: ANKARA (DHA)

