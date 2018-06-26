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DHA ANKARA - İngiltere Başbakanı May, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May, bu akşam telefonda görüştü

26 Haziran 2018 00:09

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May, bu akşam telefonda görüştü. İngiltere Başbakanı May, 24 Haziran seçimlerini kazanması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, İngiltere Başbakanı May, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti. May\'in ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için gelecekte birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyduğunu söylediği belirtildi. İki liderin, Temmuz ayında Brüksel’de yapılacak olan NATO zirvesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.
Haber-Kamera: ANKARA,(DHA)

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