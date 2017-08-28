DHA ANKARA - İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir haftada, yurt genelinde yürütülen operasyonlarda; 34 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 21-28 Ağustos tarihlerinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri\'yle iç güvenlik operasyonları çerçevesinde bin 94 operasyon gerçekleştirildi. TSK\'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 127 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 22\'si ölü, 2\'si sağ, 10\'u teslim olmak üzere toplam 34 terörist etkisiz hale getirildi.

44 DEAŞ VE 400 FETÖ/PDY GÖZALTISI

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 44 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 400 kişi gözaltına alınırken, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 14 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 72 ilde gerçekleştirilen bin 639 operasyonda; piyasa değeri 35 milyon 344 bin 460 TL olan 2 bin 77 kilo esrar, 70 kilo eroin, 3 kilo sentetik kannabinoid, 3 kilo afyon sakızı, 2 kilo kokain, 4 kilo metamfetamin, 44 bin 76 uyuşturucu hap ve 113 bin 297 kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 694 bin 579 TL olan 768 bin 792 kaçak sigara, 62 bin 607 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında, 2 bin 258 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında; Adana, Ağrı, Antalya, Aksaray, Balıkesir, Bartın, Batman, Bursa, Bolu, Bingöl, Çorum, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Hakkâri, Hatay, İzmir, Iğdır, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Siirt, Tokat, Van ve Yalova\'da 175 şüpheli gözaltına alındı.

3 BİN 512 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Düzensiz göçle mücadele kapsamında; 351\'i denizlerde olmak üzere 3 bin 512 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 108 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı. Bakanlık tarafından siber suçlarla mücadeleyle asayiş ve trafik uygulamalarına ilişkin şöyle denildi:

\"Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 679 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 242 kişiden 6\'sı gözaltına alınmıştır. 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü ülke genelinde 7.308 noktada 63.990 personelin (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik) katılımıyla 12.336 ekip, 8 hava aracı, 74 deniz aracı, 302 dedektör köpeğin kullanıldığı \'Türkiye Güven Huzur Uygulaması-7\' yapılmıştır. Uygulama sonucunda sorgulanan 551.990 şahıstan çeşitli suçlardan aranan 1.017 şahsa işlem yapılmıştır. 24 Ağustos 2017 Perşembe günü ülke genelinde Polis ve Jandarmadan oluşan karma trafik ekipleriyle, karayollarındaki trafik kazalarına etken kural ihlallerinin önlenerek, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, \'Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi-5\' uygulaması yapılmış; 178.426 araç/sürücü denetlenmiş, bunlardan 18.346\'sına cezai işlem uygulanmıştır.\"

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Fotoğraflar

Haber: ANKARA, (DHA)