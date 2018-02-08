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DHA ANKARA-   İçişleri Bakanlığı: Kırklareli Valisi ile ilgili soruşturma devam ediyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde Meltem Ö

08 Şubat 2018 15:44


İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi\'nin Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde Meltem Ö. ismindeki kadını kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü iddiaları ile ilgili yayımlanan haber üzerine, müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, olayın yargıya intikal ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: \"Bugün bazı basın yayın organlarında Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında belirtilen ve yargıya intikal etmiş iddialar bakanlığımıza ulaşır ulaşmaz, 15.09.2017 tarihinden itibaren ivedi olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek gerekli araştırma-soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir. Söz konusu haberde yer alan tarafların, karşılıklı olarak birbirleri hakkında hukuk ve ceza davaları açtıkları ve bu davaların da halen devam ettiği, bakanlığımızca yapılan soruşturma sonucuna göre gerekli idari işlemin gerçekleştirileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

Görüntü Dökümü
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-Güvenlik kamerası görüntüleri 

Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- 
 

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