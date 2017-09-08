DHA ANKARA - Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 50 kilo 807 gram eroin ele geçirildi

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı\'nca kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen risk analizi çalışmaları sonucunda, Gürbulak Gümrük Kapısı\'nda piyasa değeri 5 milyon TL olan 50 kilo 807 gram eroin ele geçirildi.

İran\'dan Fransa\'ya gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı\'na gelen transit yükü taşıyan bir TIR, gümrük tescil işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında sistem üzerinden X-Ray taramasına sevk edildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan X-Ray taramasında dorsenin ön tarafında şüpheli yoğunluk tespit edildi ve ayrıntılı olarak aranmak üzere memur refakatinde arama hangarına yönlendirildi.

4 GİZLİ BÖLME BULUNDU

Narkotik dedektör köpek \'Ari\' marifetiyle gerçekleştirilen kontrolde köpek, dorsenin tabanına tepki verdi. Bunun üzerine TIR\'ın yükü boşaltıldı ve dorse tabanında bulunan tahta kapaklar, gümrük muhafaza personeli tarafından söküldüğünde normalde araçta bulunmayan demir sac plakalarla yapılmış 4 gizli bölme olduğu tespit edildi.

\'Zula\' olarak tabir edilen bölmeler kırıldığında, siyah bez torbalar içinde TIR\'ı, X-Ray taramasından kaçırabileceklerini zannettikleri yöntemlerden biri olan karbon kağıdına sarılarak, preslenmiş halde paketler olduğu görüldü. Ekiplerce paketler kesilerek, içindeki tozdan usulüne uygun olarak alınan numune, uyuşturucu test kitiyle analiz edildi ve \'eroin pozitif\' uyarısı alındı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yapılan sayım sonucunda, 4 gizli bölmenin her birinde 25\'er adet olmak üzere toplamda preslenmiş 100 pakette, piyasa değeri 5 milyon TL olan 50 kilo 807 gram eroin ele geçirildi. Öte yandan araç şoförü, gözaltına alınırken, hakkında Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin ve \'Ari\'nin yaptığı arama

-Tespit edilen gizli bölmeler ve ele geçirilenler

-Detaylar

Haber: ANKARA, (DHA)

