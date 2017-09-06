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DHA ANKARA - Gazeteci Yurdakul, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı (2) - (Yeniden)

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, bayram tatilini geçirdiği evinde, yaşamını yitiren 71 yaşındaki gazeteci-yazar Doğan Yurdakul için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

06 Eylül 2017 17:31

MUĞLA\'nın Datça İlçesi\'nde, bayram tatilini geçirdiği evinde, yaşamını yitiren 71 yaşındaki gazeteci-yazar Doğan Yurdakul için Ankara\'da cenaze töreni düzenlendi. 
Datça\'daki evinde 3 gün önce ölü olarak bulunan gazeteci-yazar Yurdakul\'un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından karayoluyla Ankara\'ya getirildi. Bayındır Hastanesi morguna konulan cenaze, bugün öğle namazı öncesi Ahmet Hamdi Akseki Camii\'ne getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Yurdakul\'un yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Doğan Yurdakul\'un cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Cenaze töreninden görüntüler
-Cenaze törenine katılanlardan görüntü
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'dan görüntü
-Cenaze namazının kılınması
-Genel ve detay görüntüler

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber: Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

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