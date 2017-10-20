DHA ANKARA - FEYZİOĞLU: PARTİLER ÜSTÜ BİR MİLLİ EĞİTİM SİYASETİNİ HEP BİRLİKTE YAZMAK ZORUNDAYIZ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, \"100 seneyi planlayan, geleceğe yatırım yapan, partiler üstü bir milli eğitim siyasetini hep birlikte yazmak zorundayız. Dünya Ekonomik Forumu\'nun sonuç bildirgelerinden birisinde açıklandığı üzere 2020 dünya ekonomisinde en çok ihtiyaç duyulacak ilk 3 beceri; sorun çözme, eleştirel düşünme, yaratacılık\" dedi.

Türkiye Barolar Birliği\'nde düzenlenen \"Çocuklarımızın Geleceği Çağdaş Eğitim?\" konulu etkinliğe Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu\'nun yanısıra Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Eğitim Reformu Girişimi Koordinatörü Batuhan Aydagül ve Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği\'nden Prof. Dr. Ayşen Coşkun katıldı. Hem toplantının yöneticisi hem de konuşmacı olarak değerlendimede bulunan Feyzioğlu bilimsel eğtitiminin önemine dikkat çekti. Yüz yıl sonrasının planlarının yapılması gerektiğine vurgu yapan Feyzioğlu. \"Sorunumuz, TEOG\'un getirilmesi veya bir anda gözümüzden bir perde kalkmış gibi TEOG\'un ansızın kaldırılmasından çok ötesinde. Çözüm ise bilinçsizce oraya buraya para saçmak herhalde değil. 100 seneyi planlayan, geleceğe yatırım yapan partiler üstü bir milli eğitim siyasetini hep birlikte yazmak zorundayız. En fazla 5 yıl sonra; pilleri dakikalar içinde dolan, bir batarya ile bin kilometre mesafe katedebilen, her tekerleğinde ayrı elektrik motoru bulunan ve isteğe göre bazen önden, bazen arkadan, bazen de dört çeker olabilen, doğayı kirletmeyen, cebimizi de yakmayan otomobiller gördüğümüzde hiç şaşırmayacağız. Aksine mazotlu, benzinli araç görünce şaşıracağız. En fazla 10 yıl sonra bilgisayarlar tarafından kullanılan, sürücüsüz taşıtları göreceğiz. Hatta bir araçta sürücü gördüğümüzde şaşıracağız\" dedi.

Din eğitimin verilmesi gereken yaşın belirlenmesinin önemli olduğunu da vurgulayan Feyzioğlu, İslamiyet\'in ilk emrinin \"Oku\" olduğunun unutulmaması gerektiğini, daha itaatkar, ezberci ve düşünmeyen bir gençliğin faydası olmayacağını belirtti.

\"YARATILIŞI ANLAMAK İÇİN DE BİLİM LAZIM\"

Feyzioğlu, \"Dünya Ekonomik Forumu\'nun sonuç bildirgelerinden birisinde açıklandığı üzere, 2020 dünya ekonomisinde en çok ihtiyaç duyulacak ilk 3 beceri; sorun çözme, eleştirel düşünme, yaratacılık... Şimdi gelin bakalım neredeyiz burada, OECD\'nin Türkiye\'de 15 yaşındaki çocuklar üstünde yaptığı eleştirel düşünce ve yaratıcılık testine göre bu becerilere sahip gençlerimizin oranı yüzde 2.2... Bir insanın yaratılış mucizesini de kavrayabilmesi, bilimsel olarak donatılması ile eş oranlıdır. Kendisini yetiştirmemiş insan yaratılışı da anlayamaz. Her insana, gelişimine uygun zamanda doğru eğitim verilmeli\" ifadesini kullandı.

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Haber-Kamera: Ankara (DHA)