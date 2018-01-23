DHA ANKARA - Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı'nın son durumuyla ilgili bilgi aldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde yetkililerden Afrin\'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nın son durumuyla ilgili video konferans yöntemiyle bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 23.00’te Beştepe\'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde video konferans aracılığıyla yetkililerle canlı bağlantılar gerçekleştirdi. İlk olarak harekatın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ne bağlanan Erdoğan, Afrin’e yönelik operasyonla ilgili son bilgileri Korgeneral İsmail Temel Metin’den dinledi. Erdoğan, daha sonra da Genelkurmay Başkanlığı Harekat Merkezi ve Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde görevlerinin başında olan generallerle konuştu.

Erdoğan\'ın harekatın planlandığı biçimde icra edildiğini ve morallerinin en yüksek seviyede olduğunu belirten TSK mensuplarına, ulusal güvenliğimizi sağlamak amacıyla Afrin’deki terör unsurlarına karşı icra edilen operasyonda tekrar muvaffakiyetler dilediği öğrenildi. Erdoğan, harekat merkezleriyle görüşmelerinin ardından sırasıyla Hatay Valisi Erdal Ata, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kilis Valisi Mehmet Tekin Arslan ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile de canlı bağlantılar gerçekleştirdi.

Haber: ANKARA,(DHA)