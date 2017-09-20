DHA ANKARA - Erdoğan ve Trump bir araya geldi

ANKARA,(DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres\'in BM 72. Genel Kurulu görüşmelerine katılan heyet başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı. Erdoğan, yemekte ABD Başkanı Trump ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı\'nın resmi sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres\'in BM 72. Genel Kurulu görüşmelerine katılan heyet başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı. Erdoğan, yemek sırasında tercüman aracılığıyla ABD Başkanı Trump ile sohbet etti. Erdoğan ve Trump\'ın sohbetinin içeriğiyle ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı.

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