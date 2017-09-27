DHA ANKARA - Emine Erdoğan: Sezaryen oranlarını düşürmek için kamu ve özel hastanelerde seferberlik başlatmalıyız

Emine Erdoğan, Ankara Zübeyde Hanım Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi’nde hizmete giren suda doğum ünitesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, \"Sezaryen oranlarını düşürmek için kamu ve özel hastanelerde seferberlik başlatmalıyız. Medyamız bu konuya daha çok yer vermeli, anne adaylarını bilgilendirmeli. Yaşamın her anı kendi içinde riskler barındırır ama bunun karşılığı asla sezaryene teşvik olmamalıdır\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ankara Etlik Zübeyde Hanım Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi’nde hizmete giren suda doğum ünitesinin açılış törenine katıldı. Başbakan Binali Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bazı milletvekilleri ve davetlilerin da iştirak ettiği törende, Emine Erdoğan bir konuşma yaptı. Konuşmasında, Türkiye’deki yüksek sezaryen oranlarına dikkat çeken ve suda doğum gibi alternatif yöntemlerin önemine vurgu yapan Emine Erdoğan, normal doğumu özendirici hizmetler veren bebek dostu hastanenin, diğer sağlık kuruluşlarına da örnek olması temennisinde bulundu. Dünyanın en büyük mucizelerinden olan doğum hadisesinin, uygarlıkla yakından ilişkili bir konu olduğuna değinen Emine Erdoğan, \"Fakat günümüz dünyasında kadınlar bu özel tecrübeyi en doğal hâliyle yaşayamamaktadır. Öyle ki doğum, tıbbi bir operasyona dönüşmüştür\" diye konuştu.

\"İLAÇ VE MÜDAHALEYE MARUZ KALMAYAN ANNE, BEBEĞİ İLE GÜÇLÜ BİR BAĞ KURABİLECEKTİR\"

Gebelik ve doğumun, bir hastalık değil; bedenin doğal, normal ve sağlıklı bir fonksiyonu olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, \"Gereksiz yapılan her müdahale hormon salınımını olumsuz etkiler. Zaten doğal doğumu üstün kılan bu hormonların salgılanmasıdır. Hiçbir ilaç ve müdahaleye maruz kalmayan bir anne, bebeğini tüm doğal hormonların etkisi altında doğurarak, doğar doğmaz bebeği ile güçlü bir bağ kurabilecektir\" görüşlerine yer verdi.

\"SEZARYEN ORANLARINI DÜŞÜRMEK İÇİN KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE SEFERBERLİK BAŞLATMALIYIZ\"

Emine Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi: \"Sezaryen oranlarını düşürmek için kamu ve özel hastanelerde seferberlik başlatmalıyız. Medyamız bu konuya daha çok yer vermeli, anne adaylarını bilgilendirmeli. Ne yazık ki son günlerde medyada, birtakım yayınlara rastlıyorum. Normal doğumu tehlikeli bir olaymış gibi gösteren, doktorların hastaları normal doğuma zorladıklarını ifade eden haberler yapılıyor. Yaşamın her anı kendi içinde riskler barındırır ama bunun karşılığı asla sezaryene teşvik olmamalıdır.\"

Ünitenin açılışı kapsamında düzenlenen ‘Doğum Eyleminde Kanıt Temelli Yaklaşımlar’ başlıklı sempozyumun başarılı geçmesini dileyen Emine Erdoğan, bu tür etkinliklerin, normal doğum konusundaki toplumsal farkındalığı artırmaya vesile olacağını kaydetti.

Sempozyuma, özel konuk olarak katılan dünyaca ünlü doğum uzmanı Michel Odent’in medeniyet-doğum ortamı üzerine konuşma da yaptığı programın sonunda, suda doğum ünitelerini yerinde inceleyen Emine Erdoğan, bu tecrübeyi yaşayan annelerle bir süre sohbet etti.

Görüntü dökümü

-Emine Erdoğan\'ın açıklaması

-Hastanenin gezilmesi

-Detaylar

ANKARA (DHA)

