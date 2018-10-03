DHA ANKARA - Dışişleri'nden IKBY parlamento seçimleriyle ilgili açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nde (IKBY) gerçekleştirilen parlamento seçimlerin tamamlanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, \"IKBY Parlamento seçimlerinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz\" dedi.

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"IKBY Parlamento seçimlerinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının, Irak’ın birlik ve bütünlüğünün korunması ve ülkede istikrarın sağlanması bakımından hayırlı olmasını diliyoruz.\"

Haber: ANKARA,(DHA)