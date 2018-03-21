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DHA ANKARA-   Deniz Bölükbaşı vefat etti (3) 

ERKAN AKÇAY: SON DERECE ÜZGÜNÜZ Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili, eski milletvekili ve emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı'nın ölümü sonrası Başkent Üniversitesi Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı

21 Mart 2018 17:39

ERKAN AKÇAY: SON DERECE ÜZGÜNÜZ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili, eski milletvekili ve emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı\'nın ölümü sonrası Başkent Üniversitesi Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çıkışta açıklamalarda bulunan Akçay, çok üzgün olduklarını belirterek, \"Uzunca bir süredir geçirdiği rahatsızlık sonunda, son bir hafta daha da kötü duruma giren hastalığı neticesinde bugün kendisini kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. MHP\'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili ve bizim de çok kıymetli ağabeyimiz, çok kıymetli ve bilgi dolu diplomat büyüğümüzü kaybettik. Eserleri vardı. Zaten bir politikacı ailenin çocuğu olarak engin birikimlere, tecrübeye, ufka sahip bir insandı. Bu kayıp sadece bizim partimiz için değil bütün ülkemiz için kayıp olmuştur. Son derece üzgünüz. Kendisine, ailesine ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum\" dedi.
Akçay bir soru üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin an ve an olayı yakından takip ettiğini söyledi.
Bu arada Deniz Bölükbaşı için yarın TBMM\'nde saat 11.00\'de tören düzenlenecek. Düzenlenecek törenin ardından Bölükbaşı, Kocatepe Camiinde öğle namazına müteakip Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
_Akçay\'ın açıklaması
_Detaylar 

Haber-Kamera: ANKARA (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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