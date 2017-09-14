DHA ANKARA - Demirtaş ve Zeydan'dan Tuğluk'un annesi için taziye mesajı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, tutuklu bulundukları Edirne Cezaevi\'nden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesinin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı gönderdi.

Edirne Cezaevi\'nden gönderilen taziye mesajı, şöyle:

\"Hukuk dışı bir şekilde cezavinde tutulan Eş Genel Başkan Yardımcımız Sayın Aysel Tuğluk\'un annesi Hatun Tuğluk\'un vefatından büyük üzüntü duyduk. Hatun Hanım\'a rahmet, Aysel Hanım\'a ve bütün ailesine, dostlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ankara\'daki defin esnasında cenazeye saldırmaya cüret eden saygısız güruhu lanetliyoruz. En temel ahlaki ve insani değerlerini yitirmiş bu anlayışın sürekli olarak bizleri hedef haline getiren AKP yöneticileri ve yandaş medyanın ürünü olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Toplumun genelinin bu soysuzluğa prim vermeyeceğine inanıyor, bu acı gününde on milyonların yüreğinin Aysel Tuğluk ile birlikte olduğunu biliyoruz\"

Haber: ANKARA, (DHA)