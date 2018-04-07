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DHA ANKARA - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ'NE REKTÖR ATAMASI 

ANKARA (DHA) - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof

07 Nisan 2018 01:07

ANKARA (DHA) - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü\'ne Prof. Dr. Saffet Köse atandı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi\'nden yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü\'ne Prof. Dr. Saffet Köse\'yi atadı. 
Açıklamada \"Sayın Cumhurbaşkanımız ,İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü\'ne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın 130\'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu\'nun 13\'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu\'nun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Saffet Köse\'yi atamışlardır\" denildi.
 

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