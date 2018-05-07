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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile baş başa görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret için Türkiye’de bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi

07 Mayıs 2018 20:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret için Türkiye’de bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç’i resmî törenle karşıladı. Türk ve Sırbistan bayrakları önünde el sıkışarak basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, daha sonra baş başa görüşmelerini ve Yüksek Düzeyli İş Birliği oturumunu gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'ne geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Görüşmeden görüntü

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