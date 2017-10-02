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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Las Vegas şehrinde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Las Vegas kentindeki bir konsere düzenlenen silahlı saldırıyı kınayarak, "Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere tüm ABD halkına Türk mill

02 Ekim 2017 20:01

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD\'nin Las Vegas kentindeki bir konsere düzenlenen silahlı saldırıyı kınayarak, \"Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere tüm ABD halkına Türk milleti adına başsağlığı diliyorum\" dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, Las Vegas\'taki bir konser sırasında gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"ABD\'nin Las Vegas şehrinde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere tüm ABD halkına Türk Milleti adına başsağlığı diliyorum\" dedi. 

Haber: ANKARA, (DHA)

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