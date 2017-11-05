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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye yeni rektör atadı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı

05 Kasım 2017 02:14

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hayati Aktaş\'ı, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Peyami Çelikcan\'ı, Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı\'yı, Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tevfik Tezcaner\'i atadı. Atamaların Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın 130\'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu\'nun 13\'üncü maddeleri uyarınca, Mütevelli Heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu\'nun olumlu görüşü üzerine yapıldığı belirtildi.

Haber: ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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