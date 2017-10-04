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DHA ANKARA - Cudi Dağı'ndaki teröristler, havadan ve karadan ateş altına alındı

ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde, 1 yüzbaşıyla 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başladı

04 Ekim 2017 14:57

ŞIRNAK\'ın Cizre İlçesi\'nde, 1 yüzbaşıyla 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başladı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonda, sıcak temas sağlandı. 
Operasyona ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerde, Cudi Dağı eteklerinde tespit edilen teröristlerin havadan ve karadan ateş altına alınması yer aldı.

Görüntü Dökümü:
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-Operasyona ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler

Haber: ANKARA, (DHA)
 

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